EsslingenSeine berufliche Karriere begann als Hausbesetzer in Berlin, jetzt residiert er im Palais Grävenitz in Ludwigsburg. Nach 30 Jahren kehrt Jochen Sandig in seine Heimat zurück, seit dieser Spielzeit leitet der in Esslingen geborene Kultur- und Theatermanager die Ludwigsburger Schlossfestspiele: „Weil ich sehr große Lust darauf habe, meiner Heimat etwas zurückgeben zu können.“

Nix wie weg aus der Provinz und auf nach Berlin – dieses Gefühl kannten damals viele: Als am 9. November 1989 die Mauer fällt, macht sich der 21-jährige Esslinger am nächsten Tag per Mitfahrzentrale auf in die Hauptstadt. Ein Jahr später sitzt Jochen Sandig als