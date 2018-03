Anzeige

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie (38) und Star-Komiker Steve Martin (68) werden in diesem Jahr mit Ehrenoscars ausgezeichnet. Nach Mitteilung der Filmakademie in Beverly Hills soll Jolie für ihr humanitäres Engagement mit dem Jean-Hersholt-Preis geehrt werden. Martin wird für seine Verdienste um den Film mit der Sonder-Statue belohnt. Weitere Ehrenoscars gehen an die britische Schauspielerin Angela Lansbury (87) und an den italienischen Kostümbildner Piero Tosi (86). Die Auszeichnungen werden am 16. November im Rahmen der feierlichen „Governors Awards“-Gala in Hollywood ausgehändigt.

Jolie erhält den Ehrenoscar für ihre jahrelangen humanitären Verdienste. Seit 2001 ist die Lebensgefährtin von Brad Pitt als UN-Sonderbotschafterin im Einsatz. Die übrigen drei Ehrenoscars werden für das Lebenswerk und Verdienste um den Film verliehen.