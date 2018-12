Anzeige

Von Ingo Weiß





Verrottende Infrastruktur ist ein großes Problem in den USA. Straßen, Brücken, Kanalisationen - viele Verkehrs- und Transportwege sind über die Jahrzehnte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten marode geworden. Vor allem die Eisenbahnen gehören dazu. Hatten sie im 19. Jahrhundert die Erschließung des „Wilden Westens“ erst möglich gemacht - die erste Strecke wurde bereits 1826 in Quincy (Massachusetts) eröffnet -, sank der Stern der Dampf- und Dieselrösser im 20. Jahrhundert, als Autos und Flugzeuge ihre Aufgaben übernahmen. Heute gibt es auf der Langstrecke nur noch wenige Personenzüge, ansonsten lediglich Frachtverkehr. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der US-Züge liegt bei 56 Kilometern pro Stunde, der einzige „Schnellzug“, der Amtrak Acela Express zwischen Boston und Washington, kommt dank Neigetechnik immerhin auf eine mittlere Geschwindigkeit von 109 km/h.

Trotz den in den vergangenen Jahren von einem niedrigen Niveau aus wieder ansteigenden Fahrgastzahlen: Die Eisenbahnen in den USA sind nur noch ein Schatten ihrer Selbst, während überall rund um die Welt, von China über Japan und Frankreich bis Deutschland, die Rekordmarken der Geschwindigkeit auf Schienen steigen. Mit der Magnetschwebebahn Maglev läutet beispielsweise Japan ein neues Zeitalter für Hochgeschwindigkeitszüge ein. Maglev hat bei einer Testfahrt eine Geschwindigkeit von 603 km/h erreicht: Weltrekord. 2027 soll der Zug, eine Konkurrenz zum deutschen Transrapid, Tokio und die Industriestadt Nagoya miteinander verbinden. Es wird erwartet, dass der Zug im Normalbetrieb Tempo 500 fahren wird. Damit würde sich die Reisezeit für die 286 Kilometer auf 40 Minuten verkürzen. Japans derzeit schnellster Zug, der Shinkansen, braucht momentan gut doppelt so lang .

Mit dem Shinkansen war die Hightech-Nation ihrer Zeit weit voraus. Am 1. Oktober 1964 läutete Japan mit ihm weltweit die Ära der Hochgeschwindigkeitszüge ein. Zehn Millionen Fahrgäste wurden seitdem befördert, und noch kein einziger Mensch ist bei einem Unfall im Shinkansen ums Leben gekommen. Dieser Erfolg inspirierte die Pläne für Hochgeschwindigkeitszüge in Europa. Doch trotz deutschem ICE, französischem TGV oder den anderen inzwischen verkehrenden europäischen Schienenflitzern haftet Japans „Bullet train“ (Geschoss-Zug) mit seinem futuristischen Design eine Aura an, der ihn von anderen unterscheidet.

China, wo die Eisenbahn das wichtigste Transportmittel ist, will da nicht zurückstehen. Zwei Drittel des Passagier- und die Hälfte des Güterverkehrs werden im Reich der Mitte mit der Eisenbahn bewältigt. Wichtige Hauptstrecken werden erneuert, um die Systemgeschwindigkeit zu erhöhen. So ist das weltweit größte Hochgeschwindigkeits-Streckennetz mittlerweile auf eine Länge von gut 10 000 Kilometern angewachsen. Bis 2020 soll es auf 25 000 Kilometer erweitert werden - mit Durchschnittsgeschwindigkeiten bis zu knapp 300 km/h.

In den USA sieht das selbst im Bundesstaat Kalifornien, wo die größten Technologiefirmen wie Apple und Facebook beheimatet sind, wo mit selbstfahrenden Autos etwa von Google oder Mercedes experimentiert wird, ganz anders aus: Der Amtrak-Zug von Oakland bei San Francisco nach Los Angeles braucht knapp zehn Stunden für gut 550 Kilometer und hält mehrmals an Ausweichstellen, um auf der einspurigen Strecke entgegenkommende Züge durchzulassen. „Wir hinken in Sachen Schnellzüge der Welt hinterher“, gesteht Jeff Morales, Vorstandschef der Behörde California High-Speed Rail (CaHSR). „Aber das ändert sich.“ Kalifornien plant als einziger Staat der USA ein eigenes Schnellzug-System. Alle anderen haben solche Pläne mehr oder weniger beerdigt. Immerhin, ein Konsortium in Texas will mit Hilfe der japanischen Export-Bank und der Gesellschaft Central Japan Railway den Shinkansen von Dallas nach Houston in nur 90 Minuten flitzen lassen. Allerdings steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen.

In Kalifornien ist geplant, einen Hochgeschwindigkeitszug auf einer insgesamt 800 Kilometer langen Strecke einzusetzen. Mit über 250 km/h soll er von San Francisco startend das kalifornische Herzland durchqueren und nach gut drei Stunden in Los Angeles in die traditionsreiche Union Station einlaufen. Kosten von 68 Milliarden US-Dollar sind für das Mammutprojekt eingeplant. Der aktuelle Geschäftsplan geht für 2029 von 19 Millionen Fahrgästen pro Jahr aus.

Das 2008 initiierte Projekt hat bereits eine beachtliche Achterbahnfahrt hinter sich. Annahmen für Passagierzahlen, Fahrpreise und Baukosten waren anfangs reichlich optimistisch und hielten einer Überprüfung nicht stand. Von zunächst veranschlagten 30 Milliarden Dollar explodierten die geschätzten Baukosten auf 100 Milliarden. Drastische Kostensenkungen und die teilweise Verwendung und Modernisierung bestehender Strecken drückten das Budget auf die 68 Milliarden Dollar. Bittere Pille des Flickwerks: Auf den alten Streckenabschnitten ist die Geschwindigkeit deutlich geringer. Anfang 2015 wurde damit begonnen, die ersten Gleise zu verlegen. Geht es nach dem Willen der CaHSR, soll in zwei Jahren mit Testfahrten begonnen werden. Der erste Abschnitt soll 2022 in Betrieb gehen, 2029 die Strecke fertig sein.

Rund ein Drittel der Kosten soll aus privaten Mitteln stammen. Das Interesse von Investoren wie Pensionsfonds und Banken sprang allerdings erst richtig an, nachdem der kalifornische Gouverneur Jerry Brown dem Projekt eine lukrative und stabile Einnahmequelle verschaffte: ein Viertel der Jahreseinnahmen aus dem CO²-Handel, ohne zeitliches Limit. Der Golden State hat die strengsten Emissionsauflagen in den USA. CaHSR erhielt 2014 erstmals 250 Millionen Dollar aus diesem Fonds, 2015 könnten die Einnahmen auf mehrere Milliarden Dollar steigen.

Der Zug soll die überfüllten Lufträume über Los Angeles und San Francisco entlasten, Wachstum und bis zu 20 000 Arbeitsplätze in das landwirtschaftlich geprägte Mittelkalifornien bringen. „Wir ersticken am Verkehr“, sagt Morales. Flugzeug und Zug sind aber keine Konkurrenten: Kurzflüge werfen kaum Gewinn ab. Julian Potter, Verwaltungschefin des San Francisco International Airport, will den Flughafen zum Drehkreuz nach Asien ausbauen. Sie sagt: „Hoffentlich wird der Zug bald gebaut.“

Genau das aber ist längst nicht gesichert. Es gibt Widerstand aller Orten. Anwohner fürchten sich vor den Lärm, andere wollen nicht ihren Grund und Boden hergeben. Bislang erwarb die CaHSR erst 125 der notwendigen 1100 Grundstücke, um die Gleise zu verlegen. Ähnlichkeiten mit dem Projekt Stuttgart 21 sind offenkundig. Außerdem stoppte Richter Michael Kenny vom County Supreme Court in Sacramento den Verkauf von Anleihen im Wert von acht Milliarden Dollar durch den Bundesstaat, mit denen der Trassenbau finanziert werden soll. Bei der Finanzierung seien fundamentale Fehler gemacht worden, beschied Kenny. So sei es versäumt worden, andere Finanzierungsoptionen zu prüfen.

Die Gegner des Projekts jubeln. Der republikanische Kongressabgeordnete Kevin McCarthy konstatiert: „Die staatliche Rail Agency hat komplett versagt.“ Er werde weiter alles unternehmen, um das Projekt zu stoppen. Andere Kritiker verweisen schlicht auf die leeren Kassen des bevölkerungsreichsten Bundesstaats der USA. Pikant zudem: Das kalifornische Recht verlangt umfangreiche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die bislang nur teilweise vorliegen. Klagen von Umweltschützern haben aufschiebende Wirkung, der Bau konnte dort nicht begonnen werden. Kurzum: Der Zug, wettern Kritiker, sei ein „Zug nach Nirgendwo“. Der kalifornische Senatspräsident Darrell Steinberg kontert: „In 20 oder 30 Jahren werden die Kalifornier zurückblicken und froh sein, dass sie ein Transportsystem des 21. Jahrhunderts haben. Es wird der Stolz des Landes.“

Elon Musk, milliardenschwerer Unternehmer und eine Art Daniel Düsentrieb des Silicon Valley, ist sich da nicht ganz so sicher. Schnellzüge hält der Gründer des Elektroautoherstellers Tesla und der auf den Mars strebenden Raumfahrtfirma SpaceX für sinnvoll, wenn sie richtig gebaut würden. Aber das sei hier nicht der Fall: „Was hier geplant wird, ist signifikant schlechter als das, was wir in Japan oder China sehen.“

Enttäuscht vom US-amerikanischen Eisenbahnsystem, ersann er eine superschnelle Alternative. In einer 57-seitigen Designstudie skizzierte Musk seine Vision, die er Hyperloop nennt: „Es ist eine Mischung aus Concorde, Schienengewehr und Air-Hockey.“

Hyperloop kann man sich am einfachsten als Rohrpost für Menschen vorstellen: Passagiere nehmen in einer Kapsel Platz, die durch eine Unterdruck-Röhre auf einem Luftpolster gleitet. Angetrieben werden die Kapseln mit Linear-Motoren, wie sie auch Magnetschwebebahnen bewegen. Die Kapseln sollen bis zu 1200 km/h schnell sein, also fast Schallgeschwindigkeit erreichen. Mit Passagieren an Bord werden die Kapseln freilich deutlich langsamer unterwegs sein. Der Hyperloop soll vor allem mit Solarstrom betrieben werden. Pfeiler, die die Röhre stützen, machen das Projekt erdbebensicher.

Die grundlegende Idee der Fortbewegung ohne Luftwiderstand in einer vakuumierten Röhre stellte der englische Ingenieur George Medhurst bereits im Jahr 1812 vor. Konkrete Konzepte für menschliche Fortbewegung in (teil-)vakuumierten Röhren sind bereits aus den 1910er-Jahren bekannt, entwickelt beispielsweise 1914 durch Boris Weinberg von der Universität Tomsk. Damals wie heute klingt das irre. Aber heute nicht mehr ganz so verrückt.

Wenn man jemandem die Umsetzung solch einer Vision zutraut, dann Musk, der längst in einem Atemzug mit Unternehmergrößen wie Steve Jobs, Jeff Bezos oder Larry Ellison genannt wird. Wer den gebürtigen Südafrikaner kennt weiß, dass der 44-Jährige seine Projekte mit der beängstigenden Präzision eines Uhrwerks an den Start bringt und sich mit ungeheurer Zähigkeit durch alle Widerstände beißt. Musk denkt in großen Dimensionen und ist rastlos, aber kein hemdsärmeliger Draufgänger. Der sportliche Mann mit dem allzeit jungenhaften Lächeln ist studierter Physiker. Sein Privatvermögen liegt laut Forbes bei rund 6,8 Milliarden Dollar.

Ursprünglich plante Musk, den Hyperloop quelloffen, also ähnlich wie beispielsweise bei der Software Linux, zur Verfügung zu stellen, ihn also nicht selbst zu bauen. 2014 wurde das Start-up-Unternehmen Hyperloop Transportation Technologies (HTT) gegründet: ein Zusammenschluss von 100 Ingenieuren, die vornehmlich in ihrer Freizeit an Hyperloop arbeiteten. Im Hauptberuf sind viele bei Boeing, Airbus oder der NASA beschäftigt oder studieren noch. Für ihre Mitarbeit erhalten sie Aktienoptionen.

Doch offenbar ist Musk bislang nur bedingt mit den Vorschlägen zufrieden. Auch scheint es ihm nicht schnell genug zu gehen. Jetzt will Musk selbst eine Teststrecke bauen. In einer acht Kilometer langen Röhre nahe der kalifornischen Reißbrett-Stadt Quay Valley sollen Entwickler ihre Technik-Konzepte für den Extremzug ausprobieren. Dazu will Musk einen Wettbewerb ausrufen. Jeder kann seine Ideen einreichen, auch für eine Passagierkapsel. Den Siegern winken Preise.

Die Wettbewerbs-Idee schaute sich Musk bei der X-Prize Foundation ab, einer gemeinnützigen Stiftung. 2004 gelang es dem Unternehmen Scaled Composites, mit Space Ship One den ersten bemannten privaten Weltraumflug durchzuführen und damit den Ansari Prize X der Stiftung im Wert von zehn Millionen Dollar zu gewinnen. Der Wettbewerb trug wesentlich dazu bei, der privaten Weltraumwirtschaft und damit auch Musks SpaceX zum Durchbruch zu verhelfen. Die Firma unternimmt inzwischen Versorgungsflüge zur Internationalen Raumstation (ISS).

Zum derzeit rund 50-köpfigen Entwicklungsteam bei HTT gehören unter anderem ein Psychologieprofessor der Universität Stanford, ein Anwalt, der sich auf geistiges Eigentum spezialisiert hat, und ein Fachmann, der an dem ferngesteuerten Fahrzeug Mars Rover mitgearbeitet hat. Selbst ein deutscher Vakuum-Spezialist ist dabei. Denn auch hierzulande ist man auf das Projekt aufmerksam geworden. Der TÜV hat schon Hilfe angeboten. „Made in Germany“ könnte HTT gut gebrauchen. „Die Qualität der Arbeit ist in Deutschland schon viel besser als in anderen Ländern“, lobt Bibop Gabriele Gresta, Leiter des operativen Geschäfts von HTT.

Im September 2015 verzeichnete HTT einen prominenten Neuzugang: Der ehemalige Cisco-Manager Rob Lloyd ist neuer Chief Executive Officer (CEO). Er ist derzeit dabei, bei Investoren Geld für die Erstellung einer abgespeckten, drei Kilometer langen Teststrecke einzusammeln. „Wir brauchen eine kleinere Version, um verschiedene Kapselmodelle auszuprobieren und das Boarding der Passagiere abzustimmen“, sagt Lloyd.

In jedem Falle sollen die Kosten für das futuristische Gesamtprojekt deutlich günstiger sein als eine herkömmliche Bahnstrecke. Die Zahlen schwanken zwischen 6,8 und 20 Milliarden Dollar. Fest steht, dass es Abweichungen von Musks ursprünglichem Konzept geben wird. Dieses sah vor, die Kapsel in einer unterirdischen Röhre gleiten zu lassen. Das HTT-Team hat das Prinzip weiterentwickelt und an die Erdoberfläche verlegt. „Wir müssen sichergehen, dass wir so viel Kontrolle und Komfort wie möglich haben“, sagt Lloyd.

Das Kapselsystem könnte gleich mehrere Verwendungen finden. Hyperloop will nicht nur superschnelle Verbindungen von A nach B schaffen. Das Modell sieht auch ein System mit Zubringerbahnen vor. Denn was nützt es, wenn man in 40 Minuten von Los Angeles nach San Francisco kommt, aber 90 Minuten braucht, um sich durch den Verkehr zum Terminal zu kämpfen? Für Musk wäre der schnelle Röhrentransport nebenbei ganz persönlich ein Segen: SpaceX sitzt in Los Angeles, Tesla in San Francisco. Schon oft beschwerte er sich über die Pendelstrecke, die ihm mit dem Auto jedes Mal sechs Stunden seiner kostbaren Zeit raubt.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die erste Hyperloop-Strecke nicht in den USA gebaut wird - erst recht nicht, wenn US-Regulierungsbehörden Ärger machen. Schon heute bekommt Musk Anfragen aus der ganzen Welt. Im März 2015 hat er auf einer Eisenbahnmesse in Dubai gesprochen. „Die Strecke Los Angeles - San Francisco ist nur ein plakatives Beispiel“, sagt Musk. Und Bibop Gabriele Gresta ergänzt: „Es gibt andere Länder, wo die Diskussion schon weiter ist. Dort gibt es den politischen Willen, fehlende Infrastruktur, eine hohe Bevölkerungsdichte und weniger regulatorische Probleme.“