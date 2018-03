Als Mona Asuka Ott in blütenweißem Kleid und mit wehender dunkler Löwenmähne das Podium im Neckar Forum betrat, fokussierte sie mit ihrer unbekümmerten jugendlichen Ausstrahlung sogleich das Publikumsinteresse auf sich. Dann, nach eröffnenden Orchestertakten, der überzeugende Soloeinstieg in Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 467. Ott machte sofort klar, dass verschwommenes Tastengeplänkel nicht ihre Sache ist, dass sie auf kristalline Trennung der Töne und metallischen Glanz des Laufwerkes setzt. Damit zog die 25-Jährige das Esslinger Meisterkonzert-Publikum endgültig in ihren Bann. Ott schaffte