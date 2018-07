Anzeige

Mülheim (dpa)- Wolfram Höll ist Dramatiker des Jahres. Er wurde am Wochenende für sein Stück „Und dann“ mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet. Die Jury entschied sich für den jungen Schriftsteller mit drei von fünf Stimmen. Höll setzte sich knapp gegen René Pollesch durch, der für sein „Gasoline Bill“ zwei Stimmen bekam. In „Und dann“ geht es um einen schweren Verlust in Zeiten der DDR. Der Mülheimer Dramatikerpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Stückeschreiber und ist mit 15 000 Euro dotiert.