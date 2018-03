Stuttgart (red) - Aufgrund einer Erkrankung ist die Mezzosopranistin Doris Soffel nicht schon am 18. April, sondern erstmals am 24. April in Francis Poulencs „Gespräche der Karmeliterinnen“ an der Stuttgarter Oper zu hören. Sie singt die Rolle der Madame de Croissy, die heute sowie am 18. April noch einmal von Rosalind Plowright übernommen wird. Weitere Vorstellungen mit Doris Soffel folgen am 27. und 30. April sowie am 7. Mai.

