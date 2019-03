DenkendorfWie üblich bei seinen Auftritten hat Django Asül am Anfang seines Auftritts in der praktisch ausverkauften Festhalle Denkendorf ordentlich Lokalkolorit geboten. Die Festhalle sei ja das Vorbild für die Elbphilharmonie gewesen, stellte er fest, und Denkendorf für die Stuttgarter wohl so etwas wie Kitzbühel für die Münchner. Kitzbühel sei schon etwas anders, sie sei dort gewesen, meinte eine Besucherin später in der Pause. Wie ebenfalls üblich übernahm dann Django Asül dieses und ein paar andere Pausengespräche flugs in den zweiten Teil seines Programms. Er reagierte überhaupt sehr schnell: „Die Presse ist auch da. Woher? Eßlinger Zeitung? Da ist