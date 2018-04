Stuttgart - Das Spannungsfeld europäischer Theatertraditionen lotete das Festival „Orient Express“ am Wochenende auf dem Stuttgarter Hafen aus. Mit der Kroatin Tena Stivicic, die in London arbeitet, war eine der gefragten europäischen Autorinnen zu Gast. Das Theater der Jugend in Zagreb zeigte ihr Stück „Sieben Tage in Zagreb“ auf der rollenden Bühne, die noch bis 19. Juli in Stuttgart Station macht.

Ihr dialogbetontes Beziehungsstück streift die inneren Kämpfe von Menschen, die angesichts der neuen Offenheit in Europa ihren Halt verlieren. Dabei besticht Tena Stivicic, die für ihr