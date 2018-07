(adi) - Wer abseits des Weihnachtsmarkttrubels innehalten und sich der Kunst hingeben möchte, ist in der Galerie M4 am Marktplatz 4/1 richtig. Dort zeigt Ursula Andres eine Auswahl ihrer Arbeiten. Die Künstlerin ist in der Welt herumgekommen, doch ihr Atelier in der Pliensauvorstadt ist Kristallisationspunkt ihres Schaffens geblieben. Und weil sie die Esslinger an ihrer künstlerischen Arbeit teilhaben lassen möchte, hat sie die einstigen Geschäftsräume nun in eine Galerie auf Zeit verwandelt. Wer dort vorbeischaut, darf der Künstlerin auch bei der Arbeit über die Schulter schauen.

