BerlinDie Identitäten der Krankenschwester Alma und der Schauspielerin Elisabet Vogler, die plötzlich aufgehört hat zu sprechen und so ewig in der Rolle der Elektra verharrt, zerfließen in Ingmar Bergmans Experimentalfilm „Persona“ aus dem Jahr 1966. Die Regisseurin Anna Bergmann, Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe, hat den in Schwarzweiß gedrehten Filmstoff am Deutschen Theater in Berlin und am Stadsteater Malmö auf die Bühne gebracht. Am Meer kommen sich Pflegerin und Patientin nahe. Klug hinterfragt die Regisseurin die Konstruktion von Weiblichkeit. Ihre psychologisch tiefgründige Inszenierung war als eine der zehn