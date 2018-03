Anzeige

EsslingenWas, schon Folge sieben?! Die „Mutter aller Radio Comedies“, das kultige 80er-Jahre-Hörspiel um den jungen, schönen Frauenarzt, kehrt nach dramatischen Ereignissen in Indien, Italien, Spanien und den Schweizer Alpen ins heimische Bischofsbrück zurück, beziehungsweise ins heimelige Podium 2 der Württembergischen Landesbühne. Wieder nehmen sich die hingebungsvollen Hörspiel-Laien im Partykeller einige Dutzend der insgesamt 693 Folgen vor und stellen sie mit heiligem Ernst, schlechten Perücken und in diesem Fall ungewöhnlich viel Wasser nach. Eigentlich sollte Dr. ­Julius Borg endlich im gemütlichen Försterhaus sein Glück finden mit der schönen Gräfin Diana. Wäre da nicht der fiese Gegenspieler Dr. h. c. Gerd-Rüdiger Peschke, inzwischen Bundesumweltminister, wären da nicht die verführerische Marilyn, ein völkisch-strammer, vor sich hin speichelnder Juraprofessor, die schrägen Journalisten von Radio Bischofsbrück, das BKA und schon wieder die Mafia-Killer ­Aglio und Olio.

Den genauen Verlauf der wilden Intrigen um ein Bischofsbrücker Manifest verliert man, zugegeben, aus den Augen, weil der ständige Rollenwechsel der vier Akteure deren und unseren gesamten Einsatz erfordert, bis schließlich auf Gut Weinstein ein tödlicher Schluck Trollinger zu einer grandiosen Sterbeszene führt. Immerhin wird es mit Worten wie Lügenpresse und Fremdenhass dieses Mal recht aktuell. Man hat, so scheint es, den Hobbykeller gewechselt, dieser erglüht nun in wild-floralem Beige-Orange über reichlich Flokati. Die Soundeffekte sind wieder unglaublich gut oder auch nur unglaublich, vor allem die beiden Neuen im Team freuen sich anfangs über jeden dahingehauchten Seufzer, über jedes blecherne Turmuhrschlagen. Besonders herrlich: das schwäbische Hintergrund-Murmeln bei der Weinprobe und eine vielbetätigte Klingel im Bordell, die „Bums mich“ zwitschert. Ob Brausepulver im Mund das Brutzeln einer Bratpfanne wiedergibt, ob die Waldseligkeit im Försterhaus en detail nachgeflötet wird oder ob die Worte „Tödlicher Trollinger“ als Hip-Hop-Refrain wummern: Den vier Hörspiel-Aktivisten entgleiten zwar manchmal die Gesichtszüge, aber sie behalten die akustische Oberhand, selbst wenn beim trickreichen Nachstellen von Pinkelgeräuschen die wassergefüllten Einweghandschuhe platzen.

Von der Erstbesetzung sind die wunderbaren Routiniers Christian A. Koch und Marcus Michalski nun wieder dabei, ersterer schmeißt sich erneut die blonde Vokuhila-Perücke des jungen Titelhelden auf den Kopf, die während so vieler Aufführungen nicht schöner geworden ist. Michalski begeistert mit einem Bauchhaar-Toupet und dem salbungsvollsten aller Tonfälle. Neu ist Markus Michalik, der stolze Fachmann für Lokalkolorit von Jodeln bis Kastagnetten. Elif Veyisoglu tritt mit züchtiger Ehrfurcht an, lässt aber alsbald als sinnliche Marilyn, lautstarker Bayer oder als Fußballstar Hansi Knüller sämtliche Hemmungen fahren, brillant auch ihr Hitlerschnarren. Regisseurin Christine Gnann entwickelt hinter all dem gnadenlosen Klamauk tatsächlich ansatzweise Charaktere, sympathische Hörspiel-Nerds, die man über all dem Glucksen und Kichern direkt liebgewinnt.

Weitere Vorstellungen am 4., 8. und 18. März. Folge 8 hat am 22. März Premiere.