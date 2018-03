Die Rolling Stones kommen nach Stuttgart

Stuttgart Eines von zwei Deutschlandkonzerten ihrer Tournee findet in der Mercedes-Benz-Arena statt

Zwölf Jahre ist es her, dass die Rolling Stones in Stuttgart gespielt haben. Am 30. Juni kommen sie wieder in die Landeshauptstadt – neben Berlin einer der zwei Orte, in denen das britische Quartett während seiner Europatournee in Deutschland auftritt.