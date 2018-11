Jekaterinburg/UnterlengenhardtDer hohe Besuch kam ganz und gar unverhofft, aber Anna Anderson war gewappnet. Der Kleinwagen knatterte die steile Straße von Liebenzell kommend herauf, ließ die Burgruine, deren Wiederaufbau erst drei Jahre später beginnen sollte, rechter Hand liegen. Am Steuer kämpfte eine Frau mittleren Alters mit der Gangschaltung, im Fond kämpfte die Kronprinzessin mit der Ungeduld. Cecilie von Preußen, Schwiegertochter des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., die ihre letzten Lebensjahre an unterschiedlichen Domizilen in Süddeutschland verbrachte, war an diesem schwülen Juni-Tag im Jahr 1952 in delikater Mission unterwegs. Warum sich