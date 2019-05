StuttgartViktor Schoner, Burkhard C. Kosminski und Tamas Detrich bestreiten in der nächsten Saison die zweite Etappe ihres gemeinsamen Wegs als neue Intendanten der Stuttgarter Staatstheater. Am Freitag haben sie im Schauspielhaus vorgestellt, was sie Neues planen.

Oper: Schöne Reibungen

Der Zusammenklang besteht aus vielen Tönen, und das Richtung Weisende an ihm ist, dass er keine Richtung hat. Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart, spielt am Klavier das Vorspiel rund um Wagners berühmten „Tristan“-Akkord, und man darf sich über die schöne Reibung freuen, die danach entsteht: „Wir gehen unseren Weg weiter“, sagt Viktor