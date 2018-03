StuttgartWas haben der liebe Gott, Donald Trump und das Theaterkollektiv Hofmann&Lindholm gemeinsam? Die Wirkung ohne Ursache. Der HERR schuf die Schöpfung aus dem Nichts, der US-Präsident Massenwirkung aus Hohlheit, das Kollektiv ein Theaterstück, das nur in der Erinnerung existiert. Klingt kryptisch? Ist es auch. So kryptisch wie die sogenannte Mütterszene aus Goethes „Faust II“, eine der bekanntesten des Opus magnum. Nur hat sie Goethe nie geschrieben, konnte sie nicht schreiben. Denn: Jene Ur-Mütter gehören nicht der Erfahrungswelt an, sondern gehen ihr und aller Sprache voraus. Sie sind die „Leere“, aber auch eine Lehre, die Faust hoffen lässt,