Der Name Giuseppe Verdi ist untrennbar mit der großen italienischen Oper des späten 19. Jahrhunderts verbunden. Im Schatten seiner mehr als 30 glanzvollen Opern, die sich größtenteils bis heute in den Spielplänen gehalten haben, ist das kirchenmusikalische Schaffen Verdis eher bescheiden. Als glänzender Diamant leuchtet jedoch seine Messa da Requiem, die am Totensonntag in der Esslinger Frauenkirche vom Philharmonischen Chor eindrucksvoll aufgeführt wurde.Keimzelle des Verdi-Requiems war eine Totenmesse, die in einer Gemeinschaftsproduktion von zwölf italienischen Komponisten zum Gedenken an Gioachino Rossini