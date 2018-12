StuttgartMensch, kann der schön jaulen! In Sergej Prokofjews Opernsatire „Die Liebe zu drei Orangen“ von 1921 ist der Märchenprinz ein ziemlicher Loser. Er leidet an „hypochondritiotischen Verschleimungen“, lacht nur aus Schadenfreude und verliebt sich in exotisches Obst. Er verbringt seine Tage in einem quietschrosafarbenen Schlafsack inmitten von Kuscheltieren und kotzt zwischendurch grünen Schleim in den Stoffbeutel, den ihm der Hofnarr Truffaldino hinhält. Des Spaßmachers gelenkige Puppenspiel-Aktion – haha, der langohrige Stoffhase des Prinzen lebt und geht dem Narren an die Gurgel – fruchtet nicht. Der Prinz hat dafür nicht einmal ein müdes Lächeln