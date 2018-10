Deutschland im April 2031: Unter sengender Sonnenglut gedeiht nur noch der genmanipulierte, knallgelbe Killerraps. In Welling­stedt, einem fiktiven Hamburger Vorort, deckt ein Sturm die Dächer ab. Die Klimakatastrophe hat Deutschland fest im Griff, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der endgültige Kollaps folgt. Karen Duves Roman „Macht“ (Kiepenheuer und Witsch, 21.99 Euro) zeichnet ein Zukunftsbild, das so bedrohlich wirkt, weil seine Realisierung uns so nah erscheint.

Jede ergebnislos beendete Klimakonferenz lässt eine ähnliche Zuspitzung der Lage befürchten. Dennoch geht es Duve weniger um