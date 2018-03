Abgehoben ist hier nur die Politik: Der im April eröffnete Regionalflughafen Kassel-Calden - das Bild zeigt die gähnend leere Abfertigungshalle am Tag nach der Eröffnung - gilt in der Luftfahrt-Branche als Fehlinvestition. Wie bei den meisten deutschen Kleinflughäfen werden Verluste statt Renditen erwartet.dpa

Abgehoben ist hier nur die Politik: Der im April eröffnete Regionalflughafen Kassel-Calden - das Bild zeigt die gähnend leere Abfertigungshalle am Tag nach der Eröffnung - gilt in der Luftfahrt-Branche als Fehlinvestition. Wie bei den meisten deutschen Kleinflughäfen werden Verluste statt Renditen erwartet.dpa

Von Ingo Wei ß





Wie wäre es, wenn Daimler einen eigenen Flughafen in Stuttgart bauen würde, Siemens in München, der Bundestag in Berlin? Ein abwegiges Szenario? In Deutschland bislang noch: ja. In den weiträumigeren USA ist man da schon weiter. Die Internetfirma Google plant allen Ernstes im kalifornischen San José für 82 Millionen US-Dollar ein eigenes, privates Flughafenterminal für die Firmenjets und die Jets des Topmanagements. Den ersten Businessjet legten sich die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page im Jahr 2007 zu. Es war ein umgebauter Passagierjet vom Typ Boeing 767-200. Heute besitzen allein die drei Topmanager an der Spitze des Onlinegiganten acht Jets. Das britische Unternehmen Signature Aviation, das zum Luftfahrtmischkonzern BBA Aviation gehört, soll mit dem Bau der Hangars, Büros, der Hunderte von Parkplätzen und sogar eines Treibstofflagers betraut werden und den Google-Airport dann für 50 Jahre betreiben.Experten erwarten, dass es mindestens zwei Jahre dauern wird, bis der Flughafen in Betrieb gehen kann. Es winken lukrative Geschäfte, etwa durch Gebühren und den Verkauf von Treibstoff. Zwar sehen die Pläne eine Nutzung der Infrastruktur vor allem durch Google vor, dessen Konzernsitz „Googleplex“ 15 Fahrminuten entfernt liegt. Doch auch andere Unternehmen aus dem nahen Silicon Valley sollen auf die Möglichkeiten in San José zurückgreifen können.

Es wäre nicht der erste Flughafen, den Google nutzen kann. Für das NASA-Flugfeld Moffett Federal Airfield im westlich gelegenen Mountain View hat das Unternehmen Nutzungsrechte für 1,3 Millionen US-Dollar im Jahr erworben. Dieser Flughafen liegt noch näher an Google­plex und besitzt eine 2,8-Kilometer-Piste mit Beton- und eine 2,4 Kilometer lange Piste mit Asphaltdecke. Hierzulande nutzen Firmen, die eines oder mehrere Geschäftsflugzeuge ihr eigen nennen, üblicherweise vorhandene Infrastrukturen. Gebäude wie Abfertigungshallen und Hangars werden vom Flughafenbetreiber gestellt.

Unterversorgung sieht anders aus

Was den Unternehmern und Firmenlenkern in Deutschland nicht erlaubt ist, den Regierenden ist es vergönnt: das Betreiben von Flughäfen. Inklusive sogenannter Sonderflughäfen kämpfen 40 Verkehrsflugplätze zwischen Sylt und Friedrichshafen um Passagiere - sehr viele schreiben Verluste. Doch das stört kaum jemanden. Reinhard Meyer (SPD), schleswig-holsteinischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, ist mit seinem Latein am Ende: „Es ist Wahnsinn, wie viele Flughäfen wir uns leisten.“ Unterversorgung sieht jedenfalls anders aus. Nur zum Vergleich: Die USA sind 27 Mal größer als Deutschland, haben aber nur viermal mehr Flughäfen, zurzeit 161.

Bisheriger Tiefpunkt deutscher Bauwut, die Politiker regelmäßig an den Tag legen: der Flughafen Kassel-Calden, der sogenannte „Wohlfühlairport“ (Eigenwerbung). Für 271 Millionen Euro aus öffentlichen Kassen, fast doppelt so viel als geplant, entstand in Deutschlands dünn besiedelter Mitte ein Regionalflughafen. Im April 2013 war Eröffnung. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens. Nun ist es nicht so, dass um Kassel herum ein Notstand an „Toren zur Welt“ herrschte. In Paderborn, 60 Kilometer von Kassel entfernt, existiert bereits ein Regionalflughafen. Um Paderborn und Kassel herum gibt es zudem noch Dortmund, Münster-Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Erfurt und - Frankfurt. Alles in einer Stunde erreichbar. Reine Flugzeit von Kassel nach Frankfurt oder umgekehrt: 18 Minuten. „Deutschlands überflüssigster Airport“ taufte die „Wirtschaftswoche“ den Flughafen, den kein Mensch braucht.

Wundert es da, dass der Airport Kassel-Calden sechs Flüge nach Antalya strich - noch vor der offiziellen Eröffnung? Laut „Göttinger Tageblatt“ hatten nur sechs Passagiere für den ersten regulären Flug gebucht. „Für das Image“, sagte Flughafen-Chefin Maria Muller damals, „ist das nicht das Beste.“ Ralf Teckentrup, Chef der Fluglinie Condor und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Fluggesellschaften, findet da schon deutlichere Worte: „Ich halte das für ein Investitionsgrab und eine komplette Fehlinvestition“, schimpft er. Seine Verbalattacke steht diametral zu den Aussagen von Politikern. Zum Beispiel denen von Volker Bouffier. In seiner Eröffnungsfestrede wurde Hessens Ministerpräsident sehr feierlich: „Heute ist ein herausragender Tag für Hessen, ein Tag, an dem wir die Weichen stellen für den wirtschaftlichen Erfolg einer ganzen Region.“ Wirtschaftsminister Flo­rian Rentsch von der FDP gab sich ebenfalls überzeugt: „Volkswirtschaftlich, das ist unumstritten, wird der Flughafen ein voller Erfolg werden.“

Wieso, die Frage sei erlaubt, sollte ausgerechnet in Kassel-Calden funktionieren, was anderswo nicht klappt? Gerade mal sechs der deutschen Flughäfen erwirtschaften Gewinn. Der Rest ist ein ausgesprochen teures Hobby von Lokal- und Landespolitikern, die mit Steuergeldern Gedächtnisbauten mit angeschlossenem Flugbetrieb in die Landschaft setzen. Sagen die einen. Wie Hessens Grünen-Chef Tarek Al-Wazir: „Hauptsache ein weithin sichtbares Leuchtturmprojekt, die Wirtschaftlichkeit ist da nebensächlich.“ Die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ spricht konkret von „Millionengräbern“. Nein, sagen die anderen, es ist die letzte Möglichkeit des flachen Landes, gegen die boomenden Großstädte mitzuhalten. So sieht es auch Ministerpräsident Bouffier. Er ist überzeugt, dass der Flugverkehr langfristig wachsen werde. Dafür brauche eine Region den direkten Anschluss an den Luftverkehr. Kassel-Calden sei daher ein „Generationenprojekt“, das man nicht nach aktuellen betriebswirtschaftlichen Kriterien bewerten solle.

Fest steht: Dortmund, der „nette, kleine Flughafen“, wie Flughafenchef Markus Bunk seine Betonpiste bezeichnet, schreibt bei 22 Millionen Euro Jahresumsatz 18,5 Millionen Euro Verlust. Und der rheinland-pfälzische Airport Hahn wäre ohne weitere 80 Millionen Euro vom klammen Land wohl bankrott. Trotz, oder gerade wegen Ryanair und dessen Chef Michael O’Leary. Auch Weeze am Niederrhein, Memmingen, Zweibrücken, Friedrichshafen, Saarbrücken und Rostock haben noch nie wirklich Geld verdient. Paderborn fährt operativ zwar einen kleinen Gewinn ein. 2012 aber stand ein Minus von 900 000 Euro zu Buche. Im Landeshaushalt von Hessen sind für Kassel-Calden und das Jahr 2013 rund 4,5 Millionen Euro eingestellt, um die Verluste auszugleichen. Neutrale Experten schätzen, der Flughafen werde bis 2020 bis zu zehn Millionen Euro Verlust schreiben - jährlich. Längst wittert die EU-Kommission unerlaubte Subventionen.

Wer Maria Muller fragt, warum Kassel da einen Verkehrsflughafen braucht, erntet Unverständnis: „Wir werden weder im Eselskarren reisen noch mit dem Zug nach Istanbul fahren - wir brauchen eine leistungsfähige Fluginfrastruktur.“ Muller weiß, dass ein Regionalflughafen betriebswirtschaftlich immer eine Herausforderung ist. Für Muller geht es aber nicht um Rendite, für sie geht es um Daseinsvorsorge. „Wer hat gesagt, dass ein Flughafen eine schwarze Zahl braucht? Mit der gleichen Logik müssten wir den gesamten Bahnverkehr stilllegen“, sagt sie.

Wirtschaftswachstum inbegriffen?

Mullers Gleichung ist einfach: Flughafen gleich Wirtschaftswachstum. Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), sieht das ähnlich: „Flughäfen verbessern die Erreichbarkeit einer Region.“ Auch Flughafen-Experte René Steinhaus von der Düsseldorfer Unternehmensberatung AT Kearney hat im Prinzip nichts gegen Regionalflughäfen. Allerdings sollten sie errichtet werden, wo sie gebraucht werden. Das aber ist Ansichtssache.

Wie kurz dürfen - oder müssen - die Wege für die Wirtschaft sein? Wie einfach müssen die Reisemöglichkeiten für die Anwohner sein? Fragen, die rational beantwortet werden könnten, ja müssten. Aber im Geschäft mit Regionalflughäfen regieren Emotionen und Lokalpatriotismus. Kassel-Calden etwa war eine Wahlkampfidee von Roland Koch, von 1999 bis 2010 CDU-Ministerpräsident von Hessen. Jahrelang wurde das Interesse eines „chinesischen Investors“ vorgeschoben. Als dieser sich als Wunschtraum entpuppte, sprangen das Land (zu 68 Prozent), der Landkreis (13 Prozent), die Stadt (13 Prozent) sowie die Gemeinde Calden (sechs Prozent) ein - mit Steuergeld natürlich. Schließlich sollte in Hessen nicht fehlen, was die benachbarten Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen auch haben.

Und so ist es überall in der Republik. Es gibt da beispielsweise die beiden Verlustbringer Zweibrücken und Saarbrücken, die gerade einmal 30 Kilometer auseinander liegen, es gibt Memmingen und Friedrichshafen und andere unrentable „Flugpaarungen“. Ein Bundesland baut einen Kleinflughafen nahe seiner Grenze - schon will der nachbarliche Provinzfürst auch einen. Zwar mag die ansässige Wirtschaft behaupten, sie brauche den jeweiligen Flughafen. Doch als es in Kassel-Calden zum Schwur kam, beteiligte sich nicht ein einziges Unternehmen am Airport. Statt Flüge für Geschäftsreisende geht es von dort aus nur in Urlaubsgebiete wie Mallorca oder die Türkei. In Friedrichshafen blies die Wirtschaft ins gleiche Horn. Trotzdem ist das Passagieraufkommen beim Bodensee-Airport seit 2007 rückläufig. In der Bilanz für das Jahr 2012 stehen inklusive Sonderabschreibungen 4,645 Millionen Euro Verlust. 2011 waren es 2,7 Millionen Euro. Positiv hier ist immerhin: Die Verluste des Flughafens sind auch die der Wirtschaft. Der Betreibergesellschaft gehören unter anderem der Getriebehersteller ZF Friedrichshafen (9,37 Prozent), die Technischen Werke Friedrichshafen (8,92 Prozent), die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (7,69 Prozent) sowie die Dornier GmbH und MTU (je 2,12 Prozent) an.

Ein Paradoxon ist zu beobachten: Während die Zahl der deutschen (Provinz-)Flughäfen steigt, sinkt - im Gegensatz zum Auslandsverkehr - die Zahl der innerdeutschen Passagiere: laut Statistischem Bundesamt 2012 um 3,7 Prozent auf 23,5 Mil­lionen Passagiere. Anfang 2013 ging es um weitere 9,3 Prozent abwärts. Das Aufkommen der Fluggäste in Länder der EU wuchs nur um magere 1,1 Prozent. Dagegen starteten im gesamten Auslandsverkehr 2012 insgesamt 155,1 Millionen Passagiere von Deutschland aus oder landeten hier: neuer Rekord und ein Plus von 5,3 Prozent. Doch selbst größere Landratspisten wie der Hunsrückflughafen Hahn oder Paderborn haben mit etwa 2,8 Millionen beziehungsweise 900 000 Passagieren kaum die kritische Größe. Profitable Flughäfen wie München oder Düsseldorf liegen bei 38 und 21 Millionen Passagieren. Der Stuttgarter Flughafen, der mit Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen konkurrieren muss, zählte 9,72 Millionen Passagiere im Jahr 2012.

Strategie der Billigflieger

Längst streichen Lufthansa und Air Berlin Verluststrecken abseits großer Airports. Sogar ADV-Sprecher Ralph Beisel hat erkannt: „Deutschland hat ein dichtes Netz an Flughäfen. Einen Bedarf für weitere Flughäfen gibt es nicht.“ Was bleibt sind Fluglinien wie die Billigflieger Easyjet und Ryanair, die gezielt die Nöte der Hobbypiloten in der Kommunal- und Landespolitik (aus-)nutzen. Im Gegenzug für staatliche Unterstützung, so das Modell, fliegt beispielsweise Ryanair aus dem Nirgendwo Ziele in ganz Europa an. Europas größte Niedrigpreisfluggesellschaft zahlt teilweise pro Passagier Landegebühren, die ein Zehntel des üblichen Marktpreises betragen. Aussicht auf Profit für die Flughäfen: nahezu Null. Rückläufige Fracht- und Passagierzahlen haben beispielsweise in Hahn so tiefrote Zahlen verursacht, dass selbst Hahn-Aufsichtsräte vor einer drohenden Pleite des Airports warnen. Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet an seinem Standort Frankfurt dagegen mit steigenden Umsätzen und operativen Ergebnissen. Vorstandschef Stefan Schulte: „Unser Ziel allein in den Bereichen Handel, Werbung und der Vermietung von Immobilien ist, die Retaileinnahmen in Richtung vier Euro pro Passagier zu steigern.“ Bei über 57 Millionen Passagieren im Jahr 2012 bedeutet das allein für diese Bereiche einen Gewinn von rund 230 Millionen Euro.

Von solchen Resultaten können die Regionalflughäfen nur träumen. Schlimmer noch: Besserung ist kaum in Sicht. Laut einer Studie der Hamburger Unternehmensberatung ProLogis haben seit 2008 in Europa bereits 65 Regionallinien Pleite gemacht. Dadurch verloren Regionalairports seit 2011 bis zu 40 Prozent der Passagiere und leiden unter wachsenden Verlusten. „Es gibt halt keinen natürlichen Verkehr“, kommentiert Condor-Chef Teckentrup trocken.

Und jetzt weht den Regionalflughäfen auch noch Gegenwind seitens der EU-Kommission ins Gesicht. Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia sind die sogenannten „Marketingzuschüsse“ an die Fluggesellschaften, wie die Subventionen verklausuliert tituliert werden, schon länger ein Dorn im Auge. Almunia lässt mittlerweile an 60 europäischen Flughäfen die Verbindung zwischen Staat und Flughafengesellschaft untersuchen. Almunia: „Ich halte solche Subventionen für grundsätzlich nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar.“ Sprich, die Airports gehörten geschlossen. In Deutschland stehen unter anderem Dortmund, Hahn, Saarbrücken, Zweibrücken, Berlin-Schönefeld und Lübeck-Blankensee auf der Verfahrensliste zur Beihilfeprüfung. „Wir wollen keine Geisterflughäfen mehr“, sagt EU-Regionalkommissar Johannes Hahn. Die EU wolle künftig von jeder Regierung ein Konzept für die Verkehrsplanung des ganzen Landes verlangen. Andernfalls sollen Regionalflughäfen in Europa künftig weniger Geld vom Steuerzahler bekommen.

„Der Markt stagniert“

Elmar Kleinert, Chef des Paderborner Flughafens, konstatiert: „Der Markt stagniert. Wer dazukommt, muss aus dem vorhandenen Kuchen etwas rausreißen.“ Die Frage dabei ist nicht, ob das klappt. Die Frage ist: Zu welchem Preis? Denn am Ende, das ist jetzt schon klar, wird der ­Steuerzahler den Wettlauf der Provinzpisten bezahlen. Reinhard ­Meyer sagt in seiner Eigenschaft als Verkehrsminister Schleswig-Holsteins: „Wir als Land werden zumindest keine Fördermittel mehr in die Flughäfen Kiel und Lübeck geben. Das sollten alle so überdenken.“ Der Altenburger Oberbürgermeister Michael Wolf hat bereits nachgedacht - und den Flughafen bei Leipzig schließen lassen: „Es ist nicht Aufgabe einer Kommune, Fluggesellschaften zu helfen oder fremden Leuten billig Flüge zu ermöglichen.“