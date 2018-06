StuttgartWie kommt ein Stuttgarter Kunstprofessor dazu, in einer belgischen Kleinstadt, von der man noch nie gehört hat, ein Theaterstück auf Deutsch zu inszenieren? Auf diese Frage erwartet man eine Antwort, die so verschlungen ist wie die Wegführung am Frankfurter Flughafen. Dabei ist alles noch vergleichsweise einfach: Felix Ensslin wohnt in Köln und ist dort mit dem Intendanten des Agora-Theaters in Sankt Vith befreundet, einer deutschsprachigen Gemeinde in Ostbelgien. Und da er mal wieder tun wollte, was er vor seiner Akademikerkarriere sieben Jahre lang am Weimarer Nationaltheater getan hat, brachte er dort als Dramaturg und Regisseur eine