Esslingen - Was für ein erbärmlicher Haufen: Da steht das Frankreich-Syndikat, eine Gesellschaft feudalen Rechts, kurz vor der feindlichen Übernahme durch die England-Company - und was macht der Chef, Frankreichs König Karl VII.? Gibt das Weichei, ergeht sich in Weinerlichkeit. Seine stattlichen Notablen stoßen ihm zwar kräftig Bescheid, wie es um den Staats-Familienbetrieb bestellt ist, lesen ihm die dynastischen Leviten mit seiner sauberen Mutter, die längst zur Konkurrenz rübergemacht hat, drohen selbst mit Seitenwechsel. Aber eine griffige Strategie haben die Großsprecher auch nicht auf der