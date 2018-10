Stuttgart -Jetzt sind wir also bei der Konfektionsware angelangt in den Stuttgarter Musicaltheatern. „Bodyguard“ ist eine nette, ganz unterhaltsame Show, aber wenn nicht gerade einer der berühmten Filmsongs erklingt, tändelt der Abend eher fad vor sich hin. Zwar werden Tänzer aus dem Boden geschossen und eine blaue Nebelwand hüllt auf geradezu mystische Weise die Szene vom Filmplakat ein, wo der Titelheld die berühmte Sängerin schützend auf seinen Armen hinausträgt; ansonsten aber bietet das neue Möhringer Musical, das im Grunde nur ein Schauspiel mit Whitney-Houston-Songs ist, so gar nichts