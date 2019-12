EsslingenSeit 2008 verspricht die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen Menschen mit Handicap Teilhabe und gleiche Rechte in der Gesellschaft. Der 3. Dezember gilt weltweit als Tag der Menschen mit Behinderungen. Dennoch bleibt die Inklusion ein schwieriges Feld. Dass es auch anders geht, zeigte das Konzert der Bigband Groove Inclusion, die am Dienstag im Kulturzentrum Dieselstraße in Esslingen auftrat.

Inklusion bedeutet dieser Band vor allem Spaß an der Musik. Wenn die 26 Musikerinnen und Musiker mit und ohne Behinderung gemeinsam jammen und grooven, haben Vorurteile und Grenzen im Kopf keine Chance. Am Dienstagabend heizten sie dem