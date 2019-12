StuttgartMensch, sind die grausam, sind die böse: „Es ist Nacht, dunkle Nacht“, raunt der Bankchef Frank, in Priesterkluft, ins Mikro, während seine Gattin Ottilie die Spritze mit Gift füllt, als handele es sich um eine heilige Zeremonie. Sie prüft ihr Mordwerkzeug, drückt dramatisch eine blaue Fontäne in die Luft, während der alte Prokurist Böckmann, angeblich Franks bester Freund, in Inkontinenzwindeln auf dem Sterbebett nach einem echten Priester schreit. Er will endlich seine Sünden, also die blutigen Bankgeheimnisse, beichten. Aber da kennt Ottilie keine Gnade: Sie haut Böckmann die Spritze in den Arm, er stirbt. Und Frank raunt weiter: „Ohne Sinn