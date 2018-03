Stuttgart - Wer dünn ist, ist in Anne Leppers finsterer Theaterfabel „Seymour“ tot. So wie Sebastian, der ständig schlafend den „Gemeinschaftsdiwan“ blockiert: selbstverliebt, seelenlos und bizarr, und doch angehimmelt von den vier dicken Kids, die von ihren Eltern in einem geisterhaften Sanatorium in den Bergen ausgesetzt wurden und jetzt einsam und trostlos sich selbst überlassen sind. Denn der mysteriöse Klinikchef Doktor Bärfuß erscheint genauso wenig wie einst Godot.

Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart spielen „Seymour“ jetzt in der