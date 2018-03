Anzeige

Tel Aviv (dpa) - Der bedeutende jiddische Dichter Abraham Sutzkever ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Israelische Medien berichteten, er sei am Dienstag in Tel Aviv einer schweren Krankheit erlegen. Der 1913 in Smorgon bei Wilna geborene Sutzkever war einer der letzten Überlebenden des Ghettos von Wilna, der heutigen Hauptstadt Litauens Vilnius. Er konnte während des Kriegs wertvolles jüdisches Kulturgut und Bücher retten, die in der „Sutzkever-Kaczerginski-Collec­tion“ in New York aufbewahrt ­werden.

Nach der Zerstörung des Ghettos gelang Sutzkever zusammen mit seiner Frau die Flucht in die umliegenden Wälder, wo er sich Partisanen anschloss. Die Erfahrungen seiner Ghetto-Zeit finden sich in dem Dokument „Wilner Getto“, das vor wenigen Monaten auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. Nach dem Krieg war er einer der Hauptzeugen bei den Nürnberger Prozessen. 1947 Jahr emigrierte er nach Israel. In Tel Aviv gründete Sutzkever „Die goldene Kejt“ (Die goldene Kette), eine Zeitschrift für jiddische Poesie. Seine Gedichte wurden in viele Sprachen übersetzt. Unter dem Titel „Gesänge vom Meer des Todes“ erschienen im vergangenen Jahr auf Deutsch eine Reihe seiner Werke.

In einer Mitteilung des Ammann-Verlags in Zürich wurde hervorgehoben, dass Sutzkevers dichterisches Werk in eindrücklichen Gedichten die Leiden des jüdischen Volkes während der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung thematisiere, der Autor sich später aber auch mit israelischen Gegenwartsfragen befasst habe.