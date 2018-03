Anzeige

Los Angeles (dpa) - Leonardo DiCaprio (39) und Jonah Hill (30) planen nach ihrem Erfolg mit „The Wolf of Wall Street“ das nächste gemeinsame Projekt. Wie das US-Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtete, wollen sie einen Film über das Bombenattentat bei den Olympischen Spielen in Atlanta im Jahr 1996 als Produzenten und Hauptdarsteller ins Kino bringen. Das Studio Fox hat sich die Filmrechte an dem „Vanity Fair“-Artikel „The Ballad Of Richard Jewell“ gesichert. Der Wachmann Richard Jewell war nach dem Anschlag im Olympiapark von Atlanta falsch verdächtigt und von der Polizei getäuscht worden. Hill soll Jewell spielen, DiCaprio seinen Anwalt.