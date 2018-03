Anzeige

München (dpa) - Der deutschsprachige Film hat nach Ansicht des German Films-Vorsitzenden Martin Moszkowicz auf dem internationalen Markt immer bessere Chancen. „Das Interesse an lokalen, europäischen Stoffen wächst weltweit.“ Das zeige sich auch daran, dass deutsche Filme inzwischen regelmäßig für den Oscar nominiert würden. „Gerade der Markt in Russland und Südamerika boomt, in Osteuropa ist das Interesse ohnehin schon groß.“ Aber auch für Filme in der Machart amerikanischer Popkultur, die längst nicht mehr nur aus Hollywood kämen, gebe es einen Markt. Zu deutschen Erfolgen im vergangenen Jahr gehörten Filme wie „Almanya“, „Soul Kitchen“ oder „Vincent will Meer“. „Wir müssen noch präsenter werden auf Festivals zum Beispiel“, sagte Moszkowicz. German Films mit Sitz in München wurde 1954 unter dem Namen Export-Union des Deutschen Films gegründet und ist das nationale Informations- und Beratungszentrum für die internationale Verbreitung deutscher Filme.