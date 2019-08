EsslingenSein Reichtum begegnet dem „Jedermann“ in Hugo von Hofmannsthals gleichnamigem Stück in Form des Mammon. Bereits zum dritten Mal verkörpert der 41-jährige Christoph Franken in der Inszenierung von Michael Sturminger bei den Salzburger Festspielen diesen Part. Erst kauert der kräftige Künstler auf der Treppe. Sein Körper ist von Goldfäden bedeckt. Brutal tritt ihn der „Jedermann“, er fällt die Treppe hinunter. Dann aber bietet der golden geschminkte Hüne im Kettenhemd dem reichen Mann die Stirn. Er macht ihn zum Spielball, verwickelt ihn in einen mörderischen Tanz. Franken drückt Tobias Moretti zu Boden, kämpft mit ihm. Zugleich strahlen die zwei