StuttgartIhr Debütroman wurde in den USA auf Anhieb ein Bestseller. Kein Wunder: Die Story ist spektakulär, erschütternd und berührend. In „Unorthodox“ schildert Deborah Feldman das Leben in der ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmarer Chassiden im New Yorker Stadtteil Williamsburg. An diesem Dienstag um 19 Uhr erzählt die 32-järhige Deborah Feldman in der Stuttgarter Stadtbibliothek von ihrer wagemutigen Flucht aus den Fängen der Sekte, über ihr neu gewonnenes Leben und ihre Erfahrungen in Bezug auf religiösen Fanatismus, Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. „Es gibt viele Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, wie ich es war“,