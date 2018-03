Anzeige

Von Christina Sticht





Hannover - Einige von Wilhelm Buschs Bildergeschichten sind der blanke Horror: „Rickeracke“ tönt die Mühle, die aus Max und Moritz Kleinteile macht. Die „Fromme Helene“ kommt im Suff einer Kerze zu nah. „Hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen“, reimte der Dichter dazu. Als einen „selbstquälerischen, grundgescheiten, mitleidenden Sadisten“ hat der Historiker Golo Mann den bis heute bekanntesten deutschen Zeichner bezeichnet. Vor 175 Jahren, am 15. April 1832, wurde Wilhelm Busch im niedersächsischen Wiedensahl geboren. Mit sezierendem Blick nahm er die Menschen in seiner Umgebung aufs Korn - ungezogene Kinder, prügelnde Eheleute, versoffene Pfarrer, scheinheilige Betschwestern und immer wieder Tierquäler.

Der Künstler aus der deutschen Provinz wurde Vorbild für die ersten Comiczeichner in New York und beeinflusste später sogar Walt Disney. Busch zeichnete filmisch, als an die Erfindung des Kinos noch gar nicht zu denken war. Für ihn selbst waren seine Bildergeschichten anfangs nur „Produkte des drängenden Ernährungstriebs“, wie er sagte. Dabei ist seine Zeichentechnik meisterhaft. Er erweckt mit ein paar Strichen unverwechselbare Typen zum Leben. Für ihn ist der Mensch ein dressiertes Tier. Neben dieser durch die Lektüre Darwins bestärkten Überzeugung finden sich bei Busch auch Spuren der Philosophie Schopenhauers.

Sich selbst bezeichnete er als „Sonderling“. Max und Moritz & Co. brachten ihm zwar schon zu Lebzeiten Ruhm ein, sogar Kaiser Wilhelm II. gratulierte ihm zum 70. Geburtstag. Doch Busch plagten ständige Selbstzweifel. Als Maler sah er sich als gescheitert an, und seine einzige große Liebe zur Bankiersfrau Johanna Keßler blieb unerfüllt. Die Gültigkeit seines Verses „Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr“ konnte der Junggeselle, Kettenraucher und Trinker nie selber überprüfen. Am 9. Januar 1908 ist er gestorben.