StuttgartJeden Tag über 1000 Besucher, das ist ein tolles Kompliment“, sagt Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier. „Wir spielen ja reinen Jazz“, fügt er an, wohl wissend, dass das nicht viele tun. Und er hat diesmal noch mehr als sonst ins Programm der Theaterhaus-Jazztage übe Ostern investiert.

Wer im Haifischbecken der New Yorker Szene bestehen möchte, muss außergewöhnliche Qualität mitbringen – so wie die sieben Musiker des European New York Jazz Collective. Ihr Großstadtjazz in ungewöhnlicher Besetzung vibriert und pulsiert, atmet gelassen, steckt voller Überraschungen und groovt tierisch. Durch stilistischen Reichtum und seltene Reinheit tut