Fritz Wunderlich und Anneliese Rothenberger in Mozarts „Zauberflöte“ 1966 im Cuvillies-Theater in München.dpa

Von Thomas Strünkelnberg





Berlin - Auch wenn es mancher kaum glauben mag: Oper kann richtig Spaß machen; jedenfalls wenn Fritz Wunderlich singt. Er gehört zu den Unvergessenen und Vielbewunderten, dabei war er noch keine 36 Jahre alt, als er starb. Jetzt wäre er 80 geworden.

Eine ganze Reihe von Opernkarrieren wäre vermutlich anders verlaufen, hätte dieser Künstler länger gelebt: Fritz Wunderlich. Und anders meint hier: weitaus weniger spektakulär. Für Luciano Pavarotti war er schlicht der größte lyrische Tenor überhaupt, „berückenden Schmelz“ hörte Dietrich Fischer-Dieskau in Wunderlichs Stimme. Dabei ist, was Wunderlich von vielen anderen Sängern unterschied, eigentlich ganz leicht zu hören: Er hatte immer erkennbar Riesenspaß am Singen. An diesem Sonntag würde der Ausnahmesänger 80 Jahre alt - doch es kam anders: Er starb kurz vor seinem 36. Geburtstag nach einem Sturz von einer Treppe - und wurde bald zur Legende.

„Wundervoller Kern von Silber“

Kein Wunder also, dass es kaum eine Aufnahme, kaum einen Mittschnitt Wunderlichs gibt, der nicht veröffentlicht worden wäre. Selbst 44 Jahre nach seinem Tod ist er so präsent wie nur wenige Stars von heute. Welchen Rang er erreicht hatte und wie groß die Lücke war, die er in der Opernszene hinterließ, zeigt vor allem die Tatsache, dass jüngere Sänger in Deutschland bald als seine Nachfolger gehandelt wurden - allen voran Peter Schreier. Und auch für die Plattenfirmen dürfte Wunderlich unersetzlich gewesen sein.

Maßstäbe ergeben sich durch den Vergleich. Und den brauchte Wunderlich nicht zu scheuen. Seine einmalig schöne, hell strahlende Tenorstimme mit dem „wundervollen Kern von Silber“, wie der Kritiker und Autor Jürgen Kesting schrieb, schien auf einem ständigen Höhenflug. Das Stimme wuchs, die Interpretationen wurden ausgefeilter, und ohnehin sang er immer mit großer Natürlichkeit und Sponta­neität. Selbst gelegentliche Fehler wie aspirierte, also mit dem stimmlosen „H“ verbundene Töne verwischten den grandiosen Eindruck nie.

„So Großes er geleistet hat, Größeres wäre von ihm zu erwarten gewesen“, meinte der Theater- und Musikwissenschaftler Jens Malte Fischer. Denn Wunderlichs Entwicklung war noch keineswegs abgeschlossen, er arbeitete unaufhörlich an seiner Stimme: „Nicht, um zwei bedeutende Sänger gegeneinander auszuspielen: Es gibt schwerlich eine Aufnahme Wunderlichs, deren integrale musikalische, sprachliche und technische Perfektion an die besten Platten eines Nicolai Gedda heranreichte; andererseits gibt es kaum eine Gedda-Platte, die so viel Spaß am Singen, so viel ungestüme Verve, so viel Bereitschaft zu ekstatischer Phonation verrät“, urteilte Kesting.

Fritz Wunderlich wurde 1930 im pfälzischen Kusel geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Schon mit fünf Jahren verlor er seinen Vater, der sich das Leben nahm. Sein Musikstudium in Freiburg finanzierte er mit Tanzmusik - als Akkordeonspieler. 1955 erhielt er ein Engagement an das Württembergische Staatstheater in Stuttgart, und bald darauf folgten Einladungen nach Frankfurt, München und Salzburg, wo er im Jahre 1959 in „Die schweigsame Frau“ von Richard Strauss debütierte. 1960 wechselte er nach München an die Bayerische Staatsoper, gleichzeitig machte er in Wien, London und Mailand eine internationale Karriere. 1966 sollte er als Don Ottavio in Mozarts „Don Giovanni“ die neue Opernsaison an der Metropolitan Opera in New York eröffnen. Dazu kam es nicht mehr.

Unaufhaltsamer Aufstieg

Aber in den paar Jahren, die ihm blieben, stieg er unaufhaltsam auf. Neben der Oper profilierte er sich auch in Oratorien und Operetten, einem Genre, in dem er nach Kestings Worten mit einem „fast schon unverschämt-ungenierten Charme“ sang. Auch als Liedersänger trat er bald hervor, dabei war dies wohl das einzige Fach, in dem er zunächst eher erfolglos war. Das änderte sich, als er sich mit Hilfe seines Klavierbegleiters Hubert Giesen auch die Welt des Kunstlieds erarbeitete: „Ein letzter Salzburger Lieder­abend verrät, dass er dabei war, sich eine neue, eine intime Kunst des vokalen Gestaltens zu erschließen“, schrieb Kesting.

In der Erinnerung vieler dürfte er aber vor allem als der Prinz aller Prinzen weiterleben, als Tamino in Mozarts „Zauberflöte“ - gewissermaßen „seine“ Rolle. „Wunderlich hat immer so gesungen, als ob es das letzte Mal wäre“, sagte die Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender einmal.