StuttgartWer es wirkungsvoll will, spielt mit dem Schicksal. Was passt da besser als die Schicksalssymphonie? Die Rede ist von Ludwig van Beethovens Fünfter, deren Tatatataa-Anfang immer geht. Das weiß auch David Garrett. Und so waren es die populären drei Achtel auf G und das lange Es, zu dem der Stargeiger auf der Bühne der Schleyerhalle auftauchte – scheinbar wie aus dem Nichts herbeigezaubert, den wild tanzenden Weißlichtkegeln sei Dank. Aber schließlich lautet das Motto seiner Jubiläumstour auch „Unlimited“, also grenzenlos. Damit ist das gemeint, was den Deutschamerikaner berühmt machte und sogar – als ursprünglichen Klassiker mit Vorbild Yehudi