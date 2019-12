StuttgartVor 20 Jahren fing es klein an, dann kam der große Erfolg und wieder die Verkleinerung. Chimperator mit Sitz in Stuttgart und Berlin ist Plattenfirma und Konzertveranstalter und hat mit dem Wizemann in Cannstatt eine Konzerthalle eröffnet. Ein Gespräch mit den Chimperator-Geschäftsführern Matthias Mettmann (36), Steffen Posner (34), Niko Papadopoulos (35), Sebastian Schweizer (41) und Kodimey Awokou (39).

Ist Chimperator eine schwäbische Mittelstandsfirma?

Papadopoulos: Was sind die Kriterien eines Mittelständlers? Insgesamt haben wir mehr als 100 Mitarbeiter. Von den Umsatzzahlen dürfte es auch