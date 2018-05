StuttgartEine sehr ferne Geschichte mit hoher Sexismus-Dosierung, die in mythische Frauenhass-Abgründe hinabschürft und eine sehr vergangene Ambivalenz des Weiblichen zutage fördert. Vamp und Jungfrau, Hure und Heilige, Vernichterin und Erlöserin, Verruchte und Verklärte – das sind so die Alternativen, die zum Wesen des Weibs verschmolzen wurden, als es großmäuligen Angsthasenmännern noch grauste vorm Rätselwesen Frau, die vor allem eines war: Symbol statt bürgerliches Subjekt. Symbol für abgründiges Begehren, Kastrationsangst und anderes, was das Männlein umtreibt. Diese Zeit der Lulus und Salomes, der im Grunde asexuellen und identitätslosen Objekte