Stuttgart (red) - Leos Janaceks Oper „Katja Kabanova“ nach dem Schauspiel „Gewitter“ von Aleksander N. Ostrowskij ist in der Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito seit Kurzem wieder im Repertoire der Stuttgarter Staatsoper (in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln). Heute sowie am 16., 19. und 27. April finden Vorstellungen statt. Die Titelrolle wird von Christiane Iven gesungen, die musikalische Leitung hat Robert Reimer.

