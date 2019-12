Stuttgart/FrankfurtOh Röschen rot! Der Mensch liegt in größter Not!“ Es war ein wunderschöner, ganz kurzer Pas de deux, der am 18. November 1976 zu einem Lied Gustav Mahlers beim Stuttgarter Ballett Premiere hatte. Die Tänzerkollegen erkannten sofort das außergewöhnliche Talent des jungen Choreografen. William Forsythes Erstlingswerk „Urlicht“ war voll ungewöhnlicher Hebungen und von einer drängenden Intensität. An diesem Montag feiert der amerikanische Choreograf seinen 70. Geburtstag und blickt, zunächst als wüster Zerstörer des Balletts gefürchtet und dann als sein Retter gefeiert, auf ein Lebenswerk zurück, das die Tanzwelt radikal