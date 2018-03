Anzeige

Von Andreas Landwehr





Frankfurt - Es setzte Boykottdrohungen von chinesischer Seite, bevor es zu einem freien Dialog über „Wahrnehmung und Wirklichkeit“ der aufstrebenden Weltmacht China kommen konnte. Die Frankfurter Buchmesse wich dem Druck aus Peking und schloss die regimekritische chinesische Autorin Dai Qing und ihren Exil-Kollegen Bei Ling von dem Symposium aus, das von der Messe und dem zuständigen Komitee des diesjährigen Gastlands China an diesem Wochenende veranstaltet wird. Die beiden Autoren werden nun zwar auf eigene Faust anreisen, aber die Buchmesse hat ein Problem: Zensurvorwürfe hier, chinesische Drohkulissen da.

Nobelpreisträger musste fernbleiben

Das Beispiel zeigt: China lässt seine Muskeln immer häufiger auch im Ausland spielen. Die Symposium-Organisatoren der Buchmesse sind das jüngste Opfer. Hätten sie nur fünf Jahre zurück auf die Pariser Buchmesse geschaut, wäre erkennbar gewesen, was ihnen blüht. Schon damals musste der einzige chinesische Nobelpreisträger für Literatur, Gao Xingjian, fernbleiben, weil der dem Regime nicht genehm war. Das Vorgehen hat Methode. Es betrifft schon lange nicht mehr nur Fälle wie jenen des religiösen Oberhaupts der Tibeter, des Dalai Lama, den Peking als „Wolf in Mönchskutte“ international isolieren will. ­Neuerdings löst auch die Uiguren-Führerin Rebiyah Kadeer ähnliche Reaktionen aus. China protestierte heftig in Australien, als die exilierte Präsidentin des Weltkongresses der Uiguren zu einem Filmfestival nach Melbourne reiste, wo eine Dokumentation über sie gezeigt wurde. Chinesische Regisseure boykottierten das Festival, weil den muslimischen Uiguren in Nordwestchina - wie den Tibetern - Separatismus vorgeworfen wird. Selbst eine Ehrendoktorwürde für den Dalai Lama kann Ärger bedeuten, wie die Marburger Universität kürzlich erfuhr. Zwei chinesische Hochschulen kündigten den Studentenaustausch. Erst knapp vor dem Abflug erfuhren zwei deutsche Studenten, dass sie in China nicht mehr willkommen waren. Ärger droht auch, wenn es um Taiwan geht. Will ein Staat ein Mitglied der demokratisch gewählten Regierung der Inselrepublik empfangen, kann es sich des Zornes aus Peking sicher sein, weil die dortige Führung Taiwan nur als abtrünnige Provinz Chinas betrachtet.

„Die Haltung der chinesischen Seite vor der Buchmesse ist sehr verhärtet“, sagt Dai Qing, die ausgeladene Autorin und Umweltaktivistin. Der in den USA lebende Bei Ling sieht in der Boykottdrohung einen „Säuberungsversuch“ der chinesischen Seite, die das Symposium unter ihre Kontrolle bringen wolle: „Genauso wie in China. Sie wollen keine abweichenden Stimmen hören.“

Außenpolitische Rücksicht wird nicht geübt, wenn es um Kritiker des chinesischen Systems oder die „nationalen Interessen“ geht, die oft willkürlich definiert werden. Selbst die so häufig beschworenen guten deutsch-chinesischen Beziehungen scheinen für Chinas Auftritt in Frankfurt keine Rolle zu spielen.

Als Gastland ein Fehlgriff?

„Das Reich der Mitte ist zur globalen Macht aufgestiegen und wird künftig auch politisch und militärisch an Bedeutung gewinnen. Darauf hat sich die Welt einzustellen“, heißt es im Programm zu dem Symposium. Dass sich die weltgrößte Bücherschau deswegen Selbstzensur oder „Kompromisse“, wie es Buchmesse-Chef Juergen Boos schönfärbte, aufzwingen lässt, geht allerdings vielen Beobachtern zu weit. Nicht wenige meinen, die Einladung Chinas als Gastland entpuppe sich als Fehlgriff, das Land sei noch nicht reif für die Buchmesse.

Immerhin gibt es inzwischen Signale der Entspannung. Ein Mitarbeiter der obersten chinesischen Zensurbehörde sagte gestern: „Unsere Leute sind bereits in Frankfurt, um an dem Symposium teilzunehmen.“ Insofern gebe es keinen Grund zur Aufregung. Ob der Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, die offi­zielle Position vertritt, ist unklar.