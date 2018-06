StuttgartHamburg! Im Zimmer des Generalmusikdirektors sitzt Sylvain Cambreling, seine Augen leuchten, und in seinem unverwechselbaren, französisch gefärbten Deutsch breitet der 69-Jährige seine Arme weit aus: In Hamburg, sagt er, könne er ab September „sein Repertoire“ spielen, was für ein Glück!

„Sein Repertoire“? Schwer zu sagen, was das ist. Und, vor allem: was nicht. Getreu der Devise „Am meisten gefällt mir alles“ liebt Sylvain Cambreling die ganze Breite der Musik „von Monteverdi bis morgen“, wie er selbst es formuliert. Seitdem er im September 2012 Chefdirigent des Staatsorchesters wurde, hat er am Eckensee Opern von