MarbachJedes Jahr am 10. November, dem Geburtstag Friedrich Schillers, halten Prominente aus Politik und Kultur im Deutschen Literaturarchiv in Marbach die Schiller-Rede. Zwei amtierende Bundespräsidenten, Richard von Weizsäcker und Johannes Rau, waren darunter, ebenso Literaturnobelpreisträger wie Orhan Pamuk. Dieses Jahr erging die Einladung an den in Urach geborenen Grünen-Politiker Cem Özdemir. Es waren sehr beklemmende Dinge, die Özdemir zuletzt in die Schlagzeilen gerückt haben. Die Morddrohungen rechtsextremer Kreise gegen ihn und seine Parteifreundin Claudia Roth lassen eher an Heinrich Heine und an Deutschland als ein finsteres, endloses