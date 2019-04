Carl Philip von Maldeghem inszeniert „Wie es euch gefällt“

Carl Philip von Maldeghem, ehemaliger Chef des Alten Schauspielhauses, kehrt als Regisseur von Shakespeares „Wie es euch gefällt“ zurück

Der frühere Chef des Stuttgarter Alten Schauspielhauses kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und inszeniert dort Shakespeares „Wie es euch gefällt“. Am Freitag ist Premiere. Kurz vor der morgendlichen Probe sagt Carl Philip von Malgehem, wie er Stuttgart erlebt, was er an der „Tatort“-Schauspielerin Cornelia Gröschel schätzt und warum er nicht in Köln Theaterdirektor geworden ist.