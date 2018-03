Anzeige

Berlin/Odessa (dpa) - Beamte des Bundeskriminalamts und der Spezial­einheit GSG 9 haben in Berlin ein im Juli 2008 in der Ukraine gestohlenes Caravaggio-Gemälde sichergestellt und vier Mitglieder einer internationalen Diebesbande festgenommen, wie das BKA mitteilte. In der Ukraine seien 20 weitere mutmaßliche Mitglieder der Bande festgenommen worden. Das Werk „Die Festnahme Christi“ („Der Judaskuss“) hat nach ukrainischen Behördenangaben einen Wert im zweistelligen Millionenbereich.