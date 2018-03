Anzeige

Von Wolfram Goertz





Bayreuth - Die humangenetische Ausgangslage für Siegfried, Wagners rohesten Helden, ist bekanntlich sehr ungünstig: Er ist das inzestuöse Kind von Zwillingen. Die Folgen sieht man in fast jeder Inszenierung: Der Held ist ein Monster. Verschlimmernd kommt hinzu, dass das Kind einzig bei einem Adoptivvater aufwächst, einem gewissen Mime. In der Regel zeigen sich bereits im ersten Akt von Wagners „Siegfried“ Verwüstungsfantasien, mit denen das Kind der Wälsungen-Zwillinge seinen Ziehvater durchs Gelände scheucht.

In der neuen Bayreuther Inszenierung von Frank Castorf ist Siegfried (grandios präsent und metallisch: Lance Ryan) aber kein ungeschlachter Schlagetot, sondern ein Melancholiker, der allenfalls einen Liegestuhl umwirft. Die triebhafte Seite ist von ihm sozusagen abgespalten - als sein überaktiver und debiler Begleiter entpuppt sich (in der Rolle des Bären) jener stumme Barkeeper, der uns schon an der Route 66 in Castorfs „Rheingold“-Inszenierung aufgefallen war.

Prinzip der Diskontinuität

Warum scheint dieser Siegfried so brav? Nun, seine Umgebung sediert ihn. Mime (brillant und deklama­tionsfreudig: Burkhard Ulrich) begegnet uns hier als bebrillter Wiedergänger des russischen Kommunisten Leo Trotzki - ein belesener Dialektiker, der in seinem Camping-Wohnwagen die Bücher nach den Rubriken Kindererziehung, Metal­lurgie und Politische Theorie gebündelt hat.

Wo so ein Trotzki weilt, ist der Rest der Kaste nicht weit. Im Bühnenbild von Aleksandar Denic ist er sogar bedrohlich nah: Nach Art des Mount Rushmore hängen die Herren Marx, Lenin, Stalin und Mao als apokalyptische, von rotem Hintergrund gesäumte Gegenspieler der westlichen Demokratie über der Bühne. Zum Glück kommt das Quartett nicht weiter zum Einsatz, wie überhaupt Castorf viele Schienen verlegt, die auf toten Gleisen enden. Das Prinzip der Diskontinuität wird zum Markenzeichen einer Produktion, die vergnügt und frei mit Bildwelten spielt und sich selten an optische Versprechen hält. So lässt Castorf seine Brünnhilde (höhensicher und geschmeidig: Catherine Foster) nicht am selben Ort erwachen, an dem Wotan sie in der „Walküre“ in den Schlaf gebettet hatte.

Ohnedies hat unsere geopolitische Tour d‘horizon, als die sich dieser „Ring“ erweist, nun schon das dritte Spielfeld aufgesucht - nach dem mittleren US-Westen der Route 66 und einem aserbaidschanischen Ölfeld befinden wir uns nun zunächst im Theoriegebirge, vom zweiten Akt an am Berliner Alexanderplatz. Von dort grüßen einschlägige Gebäudeaccessoires, ein Postschalter, der U-Bahnhof, die Weltzeituhr und anderer folkloristischer Nippes.

Minol-Tankstelle aus DDR-Zeiten

Die zentrale Idee Castorfs, dass das mythische Gold als modernes Öl über das „Ring“-Personal kommt, zeigt sich diesmal am Schriftzug einer Minol-Tankstelle aus DDR-Zeiten. Dort werden sich zu Beginn des dritten Aktes Wotan (überwältigend sonor: Wolfgang Koch) und Erda treffen, es geht um die Zukunft ihrer gemeinsamen Tochter Brünnhilde. Erda hat sich hübsch gemacht, doch das Thema erregt die beiden, weswegen Erda dem Gott Rotwein ins Gesicht schüttet. Das bereut sie auf der Stelle, stapft auf eine öffentliche Toilette (worüber uns eine Live-Videozuspielung informiert) und kommt mit blonder Perücke zurück. Sofort steht Wotan vor Lust in Flammen. Ein direkter sexueller Kontakt, den der stehende Wotan gegenüber der kniefälligen Erda gesanglich mit dem originalen Imperativ „Hinab!“ einleitet, wird durch den Kellner unterbrochen, der die Rechnung bringt.

Immer noch kann Castorf mit einigen Stellen bei Wagner nichts anfangen, anderswo kompensieren seine Kreativschübe die Defizite überreichlich. Vor allem verficht Castorfs plausible Dramaturgie, dass man an einem Ort wie Bayreuth, wo jeder im Publikum alle Details des Werkes kennt, etwas großzügiger mit der szenischen Abarbeitung der Vorgaben sein dürfe. Diese legere Gesinnung schließt auch gewalttätige Bildlösungen ein: Bei seinen Schmiedearbeiten entdeckte Siegfried zwei Kalaschnikows - vermutlich aus Mime-Trotzkis Armeebeständen -, bevor ihm das Schwert gelingt. Siegfrieds eher unwillige Hinrichtung des Riesenwurms Fafner (hier ein mächtiger Drogendealer vom Alexanderplatz) glückt dank einer ausgiebigen Schnellfeuergewehr-Salve. Mime wird aber traditionell erstochen.

Krokodile verspeisen Sonnenschirme

Es bleibt dabei: Mit diesem „Ring“ kann glücklich werden, wer über Großzügigkeit bei der Bildfantasie verfügt. Die Entschädigungsansprüche der Wagnerianer begleicht Castorf jedenfalls durch hübsche Randkommentare: das Waldvögelchen, das dem chinesischen Nationalzirkus entflattert zu sein scheint; die Augentropfen für Wotans gesundes Auge; oder die beiden Krokodile, die Sonnenschirme verspeisen und von Siegfried am Ende zu den Worten „Lachender Tod“ mit Brotkrumen gefüttert werden.

Wenn am Ende trotz des erwartbaren Buh-Gewitters für die Regie eitel Freude herrschte, so lag dies abermals am furiosen musikalischen Niveau auch aus dem Graben. Dirigent Kirill Petrenko ist im „Ring“ mittlerweile vollends zuhause, er koordiniert seinen Wagner, als tue er seit 40 Jahren nichts anderes. Die Sicherheit, mit der er die Balance wahrt und trotzdem jedes kleine Motiv wie ein gütiger Großvater betreut, ist atemberaubend.