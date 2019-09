Stuttgart Die Geschichte der Kleinkunst ist reich an großartigen Künstlerinnen und Künstlern mit unterschiedlichsten Talenten. Und es gehört zum Prinzip des Varietés, dass jede Inszenierung ihr eigenes Rezept hat. Tänzerinnen, Akrobaten, Jongleure, Spaßmacher und Zauberkünstler werden bunt gemischt. So wirkt jede Show neu und überraschend, auch wenn die Ingredienzien dieselben sind. Eine Disziplin darf in keinem Programm fehlen: ein Conférencier oder eine Conférencière, die durch den Abend führen, die Kollegen mit launigen Worten präsentieren und kleine Umbaupausen mehr oder minder kurzweilig überspielen. Zu den unterhaltsamsten Vertretern dieser Zunft