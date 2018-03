Anzeige

Wien (dpa) - Der Schauspieler Otto Tausig, ehemaliges Ensemblemitglied des Burgtheaters und zeitweise Mitglied des Deutschen Theaters in Ost-Berlin, ist tot. Der vielseitige Schauspieler starb in der Nacht zum Montag im Alter von 89 Jahren, wie die Nachrichtenagentur APA in Wien meldete. Tausig war auf komische Rollen mit tragischen Seiten spezialisiert. Der Wiener floh 1939 im Alter von 16 Jahren vor den Nazis nach England und studierte nach seiner Rückkehr nach Kriegsende am Max-Reinhardt-Seminar. Er arbeitete zunächst am Wiener Neuen Theater in der Scala und ging nach dessen Schließung mit einigen Kollegen ans Deutsche Theater in Ost-Berlin.

Der Künstler arbeitete als Regisseur für satirische Kurzfilme der DEFA und war kurzzeitig in Zürich engagiert. Im Kino war Otto Tausig unter anderem in Jan Schüttes „Auf Wiedersehen, Amerika“ zu sehen. Tausig engagierte sich zudem seit Jahrzehnten für die Entwicklungshilfe und erhielt neben Auszeichnungen für sein Bühnenschaffen auch den Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis. Seinen Abschied vom Theater hatte er bereits 1999 im Wiener Volkstheater gegeben.