EsslingenMit bunten Seidengewändern kommt Rebekka Wörmann vom Bummel durch die Esslinger Altstadt zurück. „Die habe ich im Asia-Laden gekauft.“ Glückskekse gab es für die Kostümbildnerin, die die neue WLB-Produktion „Das Licht“ von Torgny Lindgren ausstattet, gratis dazu. Obwohl die studierte Modedesignerin auch gerne in den Werkstätten des Theaters Kostüme nähen lässt, wird sie für ihre zeitgenössischen Projekte oft beim Einkaufen fündig. Mit dem Bühnenbildner Julian Maiwald arbeitet sie an der Produktion, die Regisseur Casper Vandeputte an der Württembergischen Landesbühne in Szene setzt. Vor der Premiere am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr im