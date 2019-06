StuttgartViereinhalb Jahre liegen zwischen seinem letzten Auftritt in Stuttgart im Dezember 2014 und seinem neuerlichen in der Schleyer-Halle. Aber es scheint, also wären die Jahre nicht nur stehengeblieben, sondern als wäre die Zeit zurückgedreht. Bryan Adams wirkt jünger, frischer, rockiger als zuvor, ein ähnlich betörendes Konzert hat man von ihm in der Landeshauptstadt zuletzt Anfang der Jahrtausendwende gesehen.

Seine Strahlkraft ist ungebrochen – seit mehr als drei Jahrzehnten. Für viele bleibt der kanadische Working-Class-Rocker ja noch immer der Künstler der 80er und frühen 90er-Jahre. Es waren seine Hoch-Zeiten und sein berühmtes Album