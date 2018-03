Anzeige

StuttgartWenn ein Bühnenautor wie Alistair Beaton zur Premiere seiner Politsatire „Fracking“ im Alten Schauspielhaus anreist, ist das ein lebender Beweis dafür, dass man sich dort ums zeitgenössische Theater verdient macht. Umso besser, dass der 1947 in Glasgow geborene Schriftsteller der deutschen Fassung seines Stücks mühelos folgen kann. Schließlich übersetzte Beaton Werke von Bertolt Brecht ins Englische.

Was der Schotte in Stuttgart zu sehen bekam, dürfte ihm gefallen haben. Schließlich bringt der Regisseur François Camus dessen Werk über die Tücken der Schiefergasförderung aus tiefen Erdschichten ganz im Sinne des Autors auf die Bühne: informativ, kurzweilig und darüber hinaus mit spielfreudigen Darstellern. Die Ausstatterin Martina Lebert punktet mit einem Interieur, das mal cooles Agenturloft, mal Cottage-Wohnküche oder Nobelrestaurant ist. Dort ordert der korrupte Lokalpolitiker Neville seinen Kaffee „schwarz, aber mit Milch“. Von dieser paradoxen Rezeptur lebt die Inszenierung, die Brisantes konzentriert und doch bekömmlich serviert.

Zahlreiche Anspielungen

Schon der Auftakt hat es in sich. Ein mit Bürgermeisterin, Energieunternehmer und PR-Team besetztes Podium spricht das Publikum als Besucher eines Infoabends an. Noch während Susanne Theil als Bürgermeisterin mit bedrohlicher Freundlichkeit gegen Störgeräusche aus den Lautsprechern kämpft und einen Experten begrüßt, reißt es eine rüstige Dame von ihrem Sitz. „Dieser Professor ist bestechlich“, ruft sie und wird unter Protest und vor laufenden Smartphone-Kameras aus dem Saal gebracht.

Uraufgeführt im Juli 2016, ist Beatons schwarze Komödie gespickt mit Kommentaren zur Gegenwart: Via Twitter und Youtube gehen Schnappschüsse und Videos viral und machen Nobodys zu Internetstars, ein Rentnerpaar leidet an der schwindenden Infrastruktur seines Dorfs und begehrt auf. Mit Anspielungen auf MeToo, den Brexit und Mutmaßungen über einen Rüstungsdeal als Gegenleistung für die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel reichert die Regie die Dialoge mit aktuellen Anspielungen an. Die empörte Rentnerin Elizabeth, die zur Umweltaktivistin wird, mag das gute Herz von „Fracking“ sein, im Zentrum steht ein anderer. Das legt der Originaltitel „Fracked! Or: Please don’t use the F-Word“ nahe, auf Deutsch: „Abgefrackt! Oder: Bitte benutzen Sie das F-Wort nicht.“ Hier wird auf einen Konflikt zwischen dem PR-Berater Joe und seinem Kunden angespielt, dem Unternehmer Hal. Christoph Bangerter, den man als Mephisto in bester Erinnerung hat, macht den hyperaktiven Joe mit seiner Vulgärsprache zum Motor dieser bitterbösen Satire, in der niemand ungeschoren davonkommt.

Bis 21. April täglich außer sonntags um 20 Uhr im Alten Schauspielhaus.