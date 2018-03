Stuttgart - Die Politik hat Pause. Kein Westerwelle-Witz, keine Merkel-Parodie zieht das neue Programm von Ernst und Heinrich in den Bereich des Kabarettistisch-Austauschbaren. Das Schwaben-Duo macht auch in „Schnäpple-City“ genau das, was es am besten kann. Ernst Mantel und Heiner Reiff nehmen die Eigenarten ihrer Landsleute mit viel Humor auf die Schippe. Sie überzeichnen die Charaktere zwischen Großspurigkeit und verschimmelter Philisterhaftigkeit und servieren den Besuchern des Renitenztheaters im Rahmen des Stuttgarter Chansongfests Karikaturen mit Herz.

Mut zur Muße

Insofern hat die